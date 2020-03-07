Гран-при Вьетнама может быть отменен из-за коронавируса Гран-при Вьетнама, который должен состоятся с 3 по 5 апреля в рамках Формулы-1, может не состояться из-за того, что в Ханое выявлен первый случай заражения коронавирусом.

В ночь с 6 на 7 марта президент народного комитета вьетнамского города Нгуен Дак Чанг провел пресс-конференцию, на которой сообщил о первом случае заболевания коронавирусом COVID-19.

Стало известно, что 5 марта с была госпитализирована 26-летняя девушка, вернувшаяся из Европы на рейсе Лондон-Ханой.

11 марта состоится встреча с руководством Гран-При Вьетнама и группой экспертов, которые оценят возможность проведения гонки и примут окончательное решение.

С начала вспышки коронавируса в КНР во Вьетнаме были зарегистрированы 16 случаев заражения. На настоящий момент все пациенты полностью выздоровели и выписались из больниц.