Гран-при Вьетнама может быть отменен из-за коронавируса

В ночь с 6 на 7 марта президент народного комитета вьетнамского города Нгуен Дак Чанг провел пресс-конференцию, на которой сообщил о первом случае заболевания коронавирусом COVID-19.
Стало известно, что 5 марта с была госпитализирована 26-летняя девушка, вернувшаяся из Европы на рейсе Лондон-Ханой.
11 марта состоится встреча с руководством Гран-При Вьетнама и группой экспертов, которые оценят возможность проведения гонки и примут окончательное решение.
С начала вспышки коронавируса в КНР во Вьетнаме были зарегистрированы 16 случаев заражения. На настоящий момент все пациенты полностью выздоровели и выписались из больниц.
Кровавый ММАрт. Ожидается много ярких нокаутов и жарких битв Поединки в этом месяце – просто космос! Вы забудете даже поздравить женщин 8 марта, потому что в этот день китаянка Вейли Жанг будет избивать Джоанну Еджейчик за шутку о коронавирусе. 04.03.2020 12:30 ММА Ващенко Сергей Что, где, когда. Гид по турниру UFC 248, где Адесанья подерется с Ромеро, а Чжан — с Еджейчик 8 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 248. «Советский спорт» сделал для вас небольшой гид по бойцовскому шоу. 07.03.2020 13:11 ММА Ващенко Сергей Каток, где закончилось детство Медведевой. В Таллине стартует юниорский ЧМ В среду в Эстонии начинается первенство планеты среди юниоров. Российские фигуристы претендуют на золото во всех четырех видах программы. 04.03.2020 09:00 Фигурное катание Тигай Лев Соня из ЦСКА вновь побила Соню от Тутберидзе. А заодно и Медведеву с Туктамышевой В финале Кубка России в Великом Новгороде первой среди юниорок-одиночниц с оценками мирового уровня за 220 баллов стала 12-летняя Софья Самоделкина. 21.02.2020 21:00 Фигурное катание Тигай Лев Герман Ткаченко: Сначала «Сельта» хотела взять не Смолова, а Шомуродова Бывший президент «Крыльев Советов» и «Анжи», а ныне известный агент, участвовавший в трансфере Федора Смолова в «Сельту», раскрыл детали сделки. 05.03.2020 23:45 Футбол Зибрак Артем Обниматься нельзя, пожимать руки – тоже. Евроанонс выходных «Советский спорт» рассказывает, как на фоне коронавируса будет проходить ближайший европейский футбольный уик-энд. 06.03.2020 18:30 Футбол Федоровский Александр Клубы-лузеры напрямую рулят НХЛ. Почему лига покорно терпит обилие отстойных клубов? Многие вполне обоснованно восторгаются НХЛ – ну да, цветастый праздник каждый день, ослепительные звезды, сумасшедший хоккей и все такое. 04.03.2020 16:00 Хоккей Славин Виталий «Жизни спортсменов важнее». На этапе Кубка мира не будет зрителей Стартующий в четверг в чешском Нове-Место этап Кубка мира пройдет без зрителей – так решили организаторы. Причина – злополучный коронавирус, который продолжает распространяться по Европе. 03.03.2020 17:45 Биатлон Волохов Юрий Нужна ли хоккею тотальная цифровизация? На завершившемся во Флориде совещании генеральных менеджеров клубов НХЛ утверждена программа использования цифровых технологий на всех матчах лиги, начиная с Кубка Стэнли-2020. 05.03.2020 20:00 Хоккей Славин Виталий, Иванов Сергей Обречен ли «Спартак» без Бакаева? Интриги 21-го тура РПЛ Из-за Кубка России центральные матчи тура сдвинулись на понедельник – и в одном из них самая «горячая» команда РПЛ на данный момент «Спартак» примет обескровленный травмами «Краснодар». 06.03.2020 18:00 Футбол Безъязычный Алексей