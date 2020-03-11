Первый в истории Гран-при Вьетнама может быть перенесен Гонка в Ханое запланирована на 5 апреля.

Проведение третьего этапа сезона Формулы-1 находится под вопросом. Официально ФИА пока не отложила проведение первого в истории Гран-при Вьетнама, однако Motorsport Week, ссылаясь на свои источники, сообщает, что гонка на улицах Ханоя может быть перенесена с 5 апреля на более поздний срок.

Напомним, что ранее из-за эпидемии коронавируса был отменен Гран-при Китая. Гонка в Шанхае была запланирована на 22 апреля. Новая дата для китайского этапа так и не было выбрана.

Правительство Вьетнама в данный момент ограничило въезд на территорию страны иностранных граждан. На территории страны, имеющей общую границу с Китаем, зарегистрировано лишь 30 заразившихся коронавирусом COVID-19.

Первая гонка сезона-2020 Гран-при Австралии состоится в Мельбурне 15 марта.