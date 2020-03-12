Льюис Хэмилтон: Я удивлен тем, что мы приехали на этот этап в Австралию Завтра должен стартовать чемпионат мира в автогонках «Формула-1».

Пилот команды «Мерседес», действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон выразил недоумение в связи с тем, что Гран-при Австралии не был отменен из-за коронавируса.

«Я удивлен тем, что мы приехали в Австралию на этот этап. Гонки — это здорово, но я шокирован тем, что мы сидим в одной комнате. Уже сегодня в Мельбурне много болельщиков. Весь остальной мир начинает реагировать на происходящее, пусть и с опозданием. Уже приостановили регулярный чемпионат НБА, а «Формула-1» все еще продолжается. Почему этап в Австралии не отменили, несмотря на то, что у некоторых в паддоке подозрение на коронавирус? Деньги правят миром», - цитирует Motorsport Хэмилтона.

Напомним, Гран-при Австралии должен пройти с 13 по 15 марта. Ранее на более поздний срок был перенесен Гран-при Китая.

1 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.