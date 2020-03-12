Петиция об отмене Гран-при Австралии собрала более 11 тысяч подписей Завтра должен стартовать чемпионат мира в автогонках «Формула-1».

Онлайн петиция об отмене из-за коронавируса первого в сезоне этапа «Формулы-1» собрала более 11 тысяч подписей.

Об этом сообщает ESPN.

Напомним, Гран-при Австралии должен пройти с 13 по 15 марта. Ранее на более поздний срок был перенесен Гран-при Китая.

Сегодня пилот команды «Мерседес» и действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон выразил недоумение в связи с тем, что Гран-при Австралии не был отменен.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.