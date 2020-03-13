Начало сезона Формулы-1 перенесут на начало мая Ранее уже отменили Гран-при Австралии и Гран-при Китая.

Британский телеканал BBС сообщает о том, что по инициативе команды Формулы-1 руководство королевских гонок и ФИА склоняются к тому, чтобы отменить еще два этапа нынешнего сезона – Гран-при Бахрейна и первый в истории Ф1 Гран-при Вьетнама.

После того, как началась эпидемия коронавируса в Китае, было принято решение переносе четвертого этапа сезона. Гонка в Шанхае изначально была запланирована на 22 апреля, а новую дату в календаре утвердить так и не удалось.

Вчера стало известно о том, что коранавирусом заразился один из сотрудников «Макларена». Британская команда сражу же снялась с Гран-при Австралии, а затем Формула-1 и ФИА приняли решение об отмене первого этапа сезона. Гонка должна была пройти в Мельбурне в воскресенье 15 марта.

Теперь речь идет об отмене второго и третьего этапов первоначального календаря. Гран-при Бахрейна был запланирован на 22 марта, а 5 апреля должен был состояться первый в истории Гран-при Вьетнама – гонка на улицах Ханоя.

Если два эти события тоже отменять, то первым этапом сезона-2020 станет Гран-при Голландии. Гонка в Зандворте запланирована на 3 мая.

Всего в календаре было 22 этапа, и нынешний чемпионат должен был стать самым длинным в истории Формулы-1.