Ближайшие этапы «Формулы-1» перенесены Причина все та же — распространение пандемии коронавируса в мире.

Гран-при Нидерландов, Испании и Монако отложены. Таким образом, пока старт «Формулы-1»

может состояться только в Азербайджане.

Нидерланды должны были принять этап Гран-при 1-3 мая, Испания — 8-10 мая, Монако — 21-24 мая,

сообщает официальный сайт «Формулы-1». Отмечается, что такое решение принято для обеспечения

здоровья и безопасности персонала команд, гонщиков и болельщиков. Пока даты перенесенных

Гран-при не определены.





Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.