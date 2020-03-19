Ближайшие этапы «Формулы-1» перенесены

Гран-при Нидерландов, Испании и Монако отложены. Таким образом, пока старт «Формулы-1»
может состояться только в Азербайджане.
Нидерланды должны были принять этап Гран-при 1-3 мая, Испания — 8-10 мая, Монако — 21-24 мая,
сообщает официальный сайт «Формулы-1». Отмечается, что такое решение принято для обеспечения
здоровья и безопасности персонала команд, гонщиков и болельщиков. Пока даты перенесенных
Гран-при не определены.
Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе приостановлены.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.
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