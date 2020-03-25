Источник: «Рено» может покинуть Формулу-1 после сезона-2020

На днях команда Формулы-1 «Макларен» сообщила о том, что в сезоне 2021 года перейдет с двигателей «Рено» на двигатели «Мерседеса». Это достаточно неожиданное решение породило слухи о том, что французские мотористы вообще могут покинуть королевские гонки из-за финансовых проблем.
Об этом в частности заявил бывший механик «Макларена» Марк Пристли, которого цитирует испанская газета Marca:
«Меня удивило решение о «Макларена» о переходе на двигатели «Мерседеса»» в 2021-м, поскольку в следующем году еще не будут менять технический регламент. Нельзя игнорировать такую вероятность, что «Рено» вообще покинет Формулу-1 после сезона-2020, и в «Макларен» уже об этом знают».
В нынешнем году двигатели «Рено» использует одноименная заводская команда, а также «Макларен».
Напомним, что ФИА и Формула-1 отменили или перенесли на неопределенный срок восемь первых этапов. В лучшем случае новый сезон начнется в середине июня. Первой гонкой должен стать Гран-при Канады в Монреале 14 июня.
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