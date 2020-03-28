Сезон-2020 в Формуле-1 возможно будет продолжаться до февраля 2021 года

Первой гонкой чемпионата 2020 года должен стать Гран-при Канады в Монреале 14 июня. RaceFans сообщает, что сезон вполне возможно растянется до февраля следующего года.
ФИА и руководство Формулы-1 не оставляют надежд спасти как можно больше этапов. Напомним, что из-за пандемии коронавируса были отменены или перенесены на неопределенный срок сразу 8 гонок. Отменили мартовский Гран-при Австралии и майский Гран-при Монако, а Гран-при Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов, Испании и Азербайджана официально считаются перенесенными.
Даже с учетом сокращения традиционной августовской паузы в чемпионате будет практически невозможно вместить целых шесть этапов в оставшиеся до конца ноября промежутки в календаре, а потому рассматривается вариант проведения гонок зимой. В этом случае чемпионат возможно будет завершен в феврале, что повлечет отмену февральских предсезонных тестов в Барселоне. При таком раскладе команды начнут сезон-2021 на машинах образца 2020 года.
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