Руководитель «Ред Булла» Хорнер: Команды Ф1 обсуждают вопрос о переносе введения нового регламента Отсрочка помогла бы командам сэкономить.

Формула-1 и ФИА ранее уже подтвердили, что в 2021 году будут действовать тот же технический регламент, что и в нынешнем году. Однако все команды королевских гонок хотели бы отложить введение новых правил еще на один сезон – с 2022-го на 2023 год.

Об этом в интервью британскому телеканалу BBC рассказал руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер:

«Мы обсуждаем дальнейший перенос внедрения нового регламента. У нас есть относительное согласие по этому поводу, но нужно, чтобы все было ратифицировано ФИА и перенесено на 2023 год. Сейчас самое важное для Формулы-1 – стабильность. Новый регламент приведет к росту расходов».

Напомним, что из-за пандемии коронавируса восемь первых этапов сезона были либо отменены, либо перенесены на неопределенный срок. В лучшем случае первой гонкой сезона станет Гран-при Канады 14 июня.