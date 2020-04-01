Гран-при Китая может состояться 18 октября Гонка в Шанхае была запланирована на 19 апреля, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли первой.

Организаторы китайской Формулы-4 опубликовали календарь чемпионата, который должен стартовать 23 мая. Этап в Шанхае, запланированный на 17 и 18 октября, был перенесен. Из этого факта Formula Scout делает вывод, что уик-энд был освобожден для проведения Гран-при Китая Формулы-1.

Напомним, что китайский этап из-за пандемии коронавируса был первым перенесен на неопределенный срок. Изначально проведение гонки в Шанхае планировалось 19 апреля.

В нынешнем календаре Формулы-1 на 11 октября запланирован Гран-при Японии, а на 25-е – Гран-при США в Техасе.

Напомним, что были отменены или перенесены на более поздний срок все восемь первых этапов. По состоянию на данный момент первой гонкой сезона-2020 должен стать Гран-при Канады в Монреале 14 июня.