Берни Экклстоун: Мы должны остановить чемпионат и начать заново в следующем году Бывший глава «Формулы-1» заявил, что чемпионат в сезона-2020 должен быть отменен.

- Мы должны остановить чемпионат и начать его заново в следующем году, потому что я не вижу, возможности провести необходимое количество гонок для определения чемпиона. Если мне не изменяет память, их должно быть восемь, но я не вижу, чтобы это понимали. Это трудная ситуация, - цитирует Экклстоуна телекомпания RTE.

Ранее 89-летний Экклстоун, руководивший Формулой-1 с 1978 по 2016 годы, рассказал о том, что его 43-летняя супруга Фабиана ждет ребенка.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса был отменен Гран-при Монако, а также на неопределенный срок были перенесены этапы Гран-при в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании и Азербайджане.

Кроме этого стало известно, что руководство «Формулы-1» решило перенести на март-апрель летнюю паузу в чемпионате, продолжительность которой составит три недели.