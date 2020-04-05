Берни Экклстоун: Сколько бы гонок в сезоне ни было, чемпионом все равно станет Хэмилтон - Советский спорт
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05 апреля 2020 15:23Формула-1Нечаев Юрий

Берни Экклстоун: Сколько бы гонок в сезоне ни было, чемпионом все равно станет Хэмилтон

Старт чемпионата мира в «Формуле-1» отложен из-за коронавируса.

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун заявил, что какое бы количество гонок не было проведено в сезоне 2020 года, чемпионом мира все равно станет пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

«Нужно отменить сезон и надеяться, что в следующем году все пройдет по плану. Если не ошибаюсь, чтобы сезон состоялся, нужно провести как минимум восемь «Гран-при». Впрочем, сколько бы гонок ни было, чемпионом все равно станет Хэмилтон», — приводит GPUpdate.net слова Экклстоуна.

Напомним, начало сезона в «Формуле-1» перенесено на неопределенный срок из-за коронавируса.

Хэмилтон является шестикратным чемпионом мира. Британец выигрывал титул три последних сезона подряд.

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около одного миллиона человек, более 50 тыс. умерли.

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