Берни Экклстоун: Сколько бы гонок в сезоне ни было, чемпионом все равно станет Хэмилтон

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун заявил, что какое бы количество гонок не было проведено в сезоне 2020 года, чемпионом мира все равно станет пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
«Нужно отменить сезон и надеяться, что в следующем году все пройдет по плану. Если не ошибаюсь, чтобы сезон состоялся, нужно провести как минимум восемь «Гран-при». Впрочем, сколько бы гонок ни было, чемпионом все равно станет Хэмилтон», — приводит GPUpdate.net слова Экклстоуна.
Напомним, начало сезона в «Формуле-1» перенесено на неопределенный срок из-за коронавируса.
Хэмилтон является шестикратным чемпионом мира. Британец выигрывал титул три последних сезона подряд.
Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около одного миллиона человек, более 50 тыс. умерли.
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