Исполнительный директор Формулы-1 сократил себе зарплату на 20% На прошлой неделе руководство Ф1 отправило в неоплачиваемый отпуск 500 сотрудников.

Британская газета The Daily Mail сообщает, что исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри сократил себе зарплату на 20%, чтобы сэкономить деньги на фоне кризисной ситуации из-за пандемии коронавируса.

Помимо Кэри на 20-процентное соглашение своих зарплат согласились спортивный директор Росс Браун и еще 15 топ-менеджеров. Эта мера рассчитана на ближайшие два месяца.

На минувшей неделе руководство Формулы-1 отправило в неоплачиваемый отпуск около 500 сотрудников.

Напомним, что 8 первых этапов сезона были перенесены на неопределенный срок или отменены. Первой гонкой сезона должен стать Гран-при Канады 14 июня, однако в данный момент проведение этапа в Монреале находится под вопросом.