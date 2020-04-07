Исполнительный директор Формулы-1 сократил себе зарплату на 20%

Британская газета The Daily Mail сообщает, что исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри сократил себе зарплату на 20%, чтобы сэкономить деньги на фоне кризисной ситуации из-за пандемии коронавируса.
Помимо Кэри на 20-процентное соглашение своих зарплат согласились спортивный директор Росс Браун и еще 15 топ-менеджеров. Эта мера рассчитана на ближайшие два месяца.
На минувшей неделе руководство Формулы-1 отправило в неоплачиваемый отпуск около 500 сотрудников.
Напомним, что 8 первых этапов сезона были перенесены на неопределенный срок или отменены. Первой гонкой сезона должен стать Гран-при Канады 14 июня, однако в данный момент проведение этапа в Монреале находится под вопросом.
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