На следующей неделе Формула-1 представит новый календарь сезона-2020 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 апреля 2020 16:03Формула-1Шарафудинов Виктор

На следующей неделе Формула-1 представит новый календарь сезона-2020

Чемпионат должен стартовать в начале июля с Гран-при Австрии.

На следующей неделе Формула-1 официально представит новый проект календаря чемпионата 2020 года. Об этом рассказал журналист голландского телеканала Ziggo Sport Джек Плуидж в интервью для GPFans.

«Недавно общался с руководителем одного из европейских автодромов, – заявил Плуидж. – Раскрыть его источники не могу, но он сообщил мне, что в эту пятницу Formula One Group должна была определить все альтернативные даты, а на следующей неделе будет представлена предварительная версия календаря нынешнего сезона».

Исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри ранее говорил о намерении провести от 15 до 18 гонок в нынешнем сезоне несмотря на пандемию коронавируса.

Напомним, что ранее были перенесены или отменены 9 первых этапов, а проведение Гран-при Франции в конце июня находится под вопросом из-за запрета на организацию массовых мероприятий на территории страны.

Скорее всего, первой гонкой сезон станет Гран-при Австрии 5 июля.

Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Джокович пожертвовал деньги на борьбу с коронавирусом в провинции Бергамо Андрей Рублев: Морально уже готов к отмене сезона «Соревнования никогда не прекращаются». Джокович сыграл в теннис сковородкой (видео)
Мурат Гассиев: Фьюри – самый неудобный для меня соперник Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал о длительном перерыве в своей карьере и травмах, а также начале боксерской карьеры и планах на будущее. 12.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав
Революция в СБР провалилась: никто не выиграл, биатлон проиграл Вероятность того, что в Союзе биатлонистов России сменится руководство после вчерашнего заседания Правления СБР весьма невелика. 08.04.2020 13:30 Биатлон Чикирис Олег
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Самый скандальный спорт в России. Почему биатлон, а не что-то другое? После открытого письма ветеранов и тренеров, призвавших к отставке президента СБР Владимира Драчева, возник вопрос: как вышло, что именно биатлон у нас трясет чаще всего? 02.04.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Сезон ТЩК-2. Почему в лидеры вышла именно Косторная Продолжаем подводить итоги первого «взрослого» сезона трех лучших фигуристок России и мира. Сегодня речь пойдет об Алене Косторной. 17.04.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Александр Тихонов: Мы зададим СБР только один вопрос: где результат двухлетней работы? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал некоторые итоги Правления Союза биатлонистов России. 09.04.2020 16:30 Биатлон Волохов Юрий
С «шутами» будут шутки плохи, «Динамо» станет новым грандом. Оцениваем команды Запада Мы продолжаем оценивать кадровые изменения клубов КХЛ. Сегодня речь о середняках, готовых замахнуться на лидерство, – «Йокерите» и московском «Динамо». 15.04.2020 16:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Джунгли, авианосец, небоскреб. Где могли бы провести UFC 249 без Хабиба Президент UFC Дана Уайт заявил, что местом боя Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи 18 апреля почти наверняка станет частный остров. Но это пока неточно. История мирового спорта позволяет пофантазировать. 07.04.2020 10:30 ММА Безъязычный Алексей
Потолок для «Спартака», прессинг для Скабелки. Оцениваем команды Запада Продолжаем оценивать кадровые изменения в клубах КХЛ. Сегодня речь о середняках Западной конференции, готовых замахнуться на лидерство, – «Спартаке» и «Локомотиве». 16.04.2020 16:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Новости
16:40 Формула-1 Гран-при Австрии, скорее всего, состоится, но пройдет без зрителей
16:27 Хоккей Третьяк и Ротенберг обеспечили врачей московской больницы средствами защиты
16:03 Формула-1 На следующей неделе Формула-1 представит новый календарь сезона-2020
15:52 Футбол «Ислочь» обыграла «Славию»
15:36 Формула-1 Даниил Квят: Хочется за руль, хотя бы на телеге из супермаркета погонять
15:18 Хоккей «Ак Барс» по новому контракту предлагает Зарипову зарплату в два с половиной раза меньше
14:54 Футбол Игнашевич выставил на благотворительный аукцион свою футболку с ЧМ-2018
14:42 Фигурное катание Алена Косторная: Пару недель аксель не прыгаешь и – все, можно начинать снова как камикадзе
14:27 Баскетбол ЦСКА потерял 450 миллионов рублей из-за досрочного завершения сезона Единой лиги ВТБ
14:14 Футбол Чемпионат Италии могут доиграть в Риме, Неаполе и Флоренции
13:49 Биатлон Валерий Польховский: Главное, чтобы были медали – на этапах Кубка мира и Олимпиаде
13:31 Футбол Футболисты «Ромы» откажутся от зарплаты на 4 месяца, если сезон не возобновят
13:13 Футбол Футбольный «Спартак» празднует 98-летие
12:57 Биатлон IBU опубликовал календарь Кубка мира сезона-2020/21
12:29 Футбол Журналистка Real Madrid TV: Если Смолов будет стараться, то в Испании все у него получится
12:16 ММА UFC выбрал лучшие фрагменты из трэштока Хабиба во время боев (видео)
12:02 Лыжный спорт Дмитрий Губерниев – о работе Вяльбе в ФЛГР: Одним Большуновым прикрыть зад? А дальше пропасть
11:38 ММА Макгрегор посмеялся над Фергюсоном, согнавшим вес к отмененному бою
11:29 Футбол Владислав Радимов: Спартачи, как же теперь без Шюррле? Может, к Марадоне присмотритесь?
11:17 Футбол Турецкие СМИ: «Спартак» и «Краснодар» интересуются албанским вратарем из «Менеменспора»
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Тревожный прогноз, новости самоизоляции, 9 мая без парада: итоги недели в Карелии
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
47 новых заражений коронавирусом в Оренбуржье отмечено на 18 апреля
Неделя в Башкирии: Коронавирус и война за жизни, фейки и пиар
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика