На следующей неделе Формула-1 представит новый календарь сезона-2020 Чемпионат должен стартовать в начале июля с Гран-при Австрии.

На следующей неделе Формула-1 официально представит новый проект календаря чемпионата 2020 года. Об этом рассказал журналист голландского телеканала Ziggo Sport Джек Плуидж в интервью для GPFans.

«Недавно общался с руководителем одного из европейских автодромов, – заявил Плуидж. – Раскрыть его источники не могу, но он сообщил мне, что в эту пятницу Formula One Group должна была определить все альтернативные даты, а на следующей неделе будет представлена предварительная версия календаря нынешнего сезона».

Исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри ранее говорил о намерении провести от 15 до 18 гонок в нынешнем сезоне несмотря на пандемию коронавируса.

Напомним, что ранее были перенесены или отменены 9 первых этапов, а проведение Гран-при Франции в конце июня находится под вопросом из-за запрета на организацию массовых мероприятий на территории страны.

Скорее всего, первой гонкой сезон станет Гран-при Австрии 5 июля.