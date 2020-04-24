Гран-при Азербайджана может пройти со зрителями на трибунах Организаторы Гран-при Азербайджана «Формулы-1» надеется узнать дату проведения этапа не позднее начала июля.

Как сообщает Sputnik Азербайджан, организаторы объявление конкретной даты проведения этапа в Баку станет возможным, когда ситуация с эпидемией коронавируса стабилизируется и карантинные меры будут отменены.

Отмечается, что промоутер Гран-при надеется, что до конца июня текущего года появятся возможности и условия, при которых Баку сможет принять как участников, так и болельщиков «Формулы-1».

Напомним, что Гран-при Азербайджана был запланирован на 5-7 июня, но был перенесен на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.