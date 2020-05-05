Новый регламент Формулы-1 вступит в силу в 2022 году Руководство чемпионата не намерено больше откладывать введение новых технических правил.

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун заявил о том, что новый регламент соревнований вступит в силу в 2022 году.

«Думаю, ряд команд хотели переноса еще на один год, – рассказал Браун в интервью для официального сайта Формулы-1. – Но мне кажется, что справедливым решением был перенос регламента на 2022 год, это было оправданное решение. Эта инициатива была призвана сделать спорт более целесообразным с экономической точки зрения.

Нынешние машины настолько сложны, что чем больше ты тратишь денег, тем быстрее они едут. Нам нужно немного изменить ситуацию, чтобы деньги не были определяющим фактором в конкурентоспособности. Мы по-прежнему хотим видеть победы великих команд, но побеждать должны лучшие. Мне кажется, что с внедрением нового регламента мы увидим другой уровень конкуренции. Регламент определенно вступит в силу в 2022 году».

Напомним, что ранее руководство Формулы-1 намеревалось ввести новый регламент в 2021 году. Из-за того, что старт сезона-2020 был отложен из-за пандемии коронавируса, введение новых технических правил перенесли на 2022 год.