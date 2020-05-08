Руководство Формулы-1 не может дать гарантий, что сезон-2020 вообще состоится - Советский спорт
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08 мая 2020 09:34Формула-1Шарафудинов Виктор

Руководство Формулы-1 не может дать гарантий, что сезон-2020 вообще состоится

Об этом заявил исполнительный директор королевских гонок.

Исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри рассказал о перспективах проведения чемпионата в нынешнем году. По его словам, на данный момент задача минимум – это провести две первые гонки в Австрии 5 и 12 июля. Однако руководство Ф1 не может дать гарантий, что сезон удастся провести.

«Мы не можем дать никаких гарантий, что сезон вообще состоится, однако нашей целью остается проведение первого этапа 5 июля в Австрии, – заявил Кэри в интервью BBC. – После этого, вероятно, проведем еще одну гонку на автодроме «Ред Булл Ринг» через неделю. Ожидаем, что этапы в Европе пройдут при пустых трибунах, но надеемся, что болельщики все-таки смогут посетить более поздние Гран-при. У нас оптимистичные настроения по поводу того, сколько трасс смогут принять этапы чемпионата мира, чувствуем, что наши позиции по возвращению к гонкам окрепли».

Напомним, что из-за пандемии коронавируса были отменены или перенесены на более поздний срок 10 первых этапов сезона Формулы-1. Первые две гонки чемпионата собираются провести в Австрии 5 и 12 июля.

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