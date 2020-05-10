Сайнс может заменить Феттеля в «Феррари», если Себастьян откажется от нового контракта - Советский спорт
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10 мая 2020 17:46Формула-1Шарафудинов Виктор

Сайнс может заменить Феттеля в «Феррари», если Себастьян откажется от нового контракта

Руководство предлагает четырехкратному чемпиону мира согласиться на сокращение запрлаты.

Журналист Sky Sport Italia Лео Туррини сообщил о переговорах руководства «Феррари» и Себастьяна Феттеля о новом контракте немецкого гонщика.

«Феррари» предложила Феттелю продлить контракт на один год и попросила дать ответ до конца июня, – рассказал Туррини. – До того, как начнется чемпионат. Финансовые условия отличаются от нынешнего контракта Себастьяна. Если Феттель откажется, то «Феррари» определенно постарается пригласить Карлоса Сайнса».

По нынешнему контракту, который рассчитан до конца сезона-2020, 32-летний Феттель зарабатывает около 40 миллионов евро в год.

В прошлом году немец в итоговой таблице чемпионата Формулы-1 оказался ниже своего напарника по команде Шарля Леклера, проводившего дебютный сезон за рулем «Феррари». Монегаск занял четвертое место, а Феттель пятое.

За шесть предыдущих сезонов в «Феррари» Себастьян ни разу не стал чемпионом.

25-летний испанец Сайнс минувший сезон провел в «Макларене» и занял шестое место.

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