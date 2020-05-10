Сайнс может заменить Феттеля в «Феррари», если Себастьян откажется от нового контракта

Журналист Sky Sport Italia Лео Туррини сообщил о переговорах руководства «Феррари» и Себастьяна Феттеля о новом контракте немецкого гонщика.
«Феррари» предложила Феттелю продлить контракт на один год и попросила дать ответ до конца июня, – рассказал Туррини. – До того, как начнется чемпионат. Финансовые условия отличаются от нынешнего контракта Себастьяна. Если Феттель откажется, то «Феррари» определенно постарается пригласить Карлоса Сайнса».
По нынешнему контракту, который рассчитан до конца сезона-2020, 32-летний Феттель зарабатывает около 40 миллионов евро в год.
В прошлом году немец в итоговой таблице чемпионата Формулы-1 оказался ниже своего напарника по команде Шарля Леклера, проводившего дебютный сезон за рулем «Феррари». Монегаск занял четвертое место, а Феттель – пятое.
За шесть предыдущих сезонов в «Феррари» Себастьян ни разу не стал чемпионом.
25-летний испанец Сайнс минувший сезон провел в «Макларене» и занял шестое место.
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