Феттель заявил, что покинет «Феррари» по окончании сезона - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 мая 2020 11:49Формула-1Гичунцев Артур

Феттель заявил, что покинет «Феррари» по окончании сезона

По информации СМИ, стороны не смогли договориться о новом контракте.

Немецкий автогонщик Себастьян Феттель сообщил об уходе из «Феррари» по окончании сезона-2020. Его заявление также подтвердили в Формуле-1.

«В конце 2020 года мои отношения с «Феррари» прекратятся. В этом виде спорта важно работать в одной команде, поэтому, мы приняли решение разойтись.

Хочу заверить вас, что финансовые детали не сыграли никакой роли. Это не главный фактор, когда принимаются определенные решения. Хочу поблагодарить семью «Феррари» и тифози по всему миру, которые поддерживали меня на протяжении многих лет.

Очень надеюсь, что завершу выступления в этой команде на позитивной ноте и мы еще разделим несколько прекрасных моментов», – сказал Феттель пресс-службе Формулы-1.

Ранее сообщалось, что на замену немецкому спортсмену «Феррари» рассматривает пилота «Макларена» Карлоса Сайнса, гонщика «Рено» Даниэля Риккардо и Антонио Джовинацци из «Альфа Ромео».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от FORMULA 1® (@f1)

Иногда они возвращаются. Краткий справочник по рестарту футбольных чемпионатов в Европе Футбольная жизнь в Старом Свете постепенно оживает. Мы собрали последнюю информацию о планах лиг по возобновлению своих турниров. 11.05.2020 21:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Еще по теме:
Тибо Куртуа: Никогда не говорил, что «Реал» надо объявить чемпионом Игроки «Кальяри» отказались от зарплаты за апрель Ибрагимович вернулся в Италию
Уход Трусовой от Тутберидзе – победа Волкова, а не Плющенко 15-летняя Александра Трусова перешла в команду Евгения Плющенко. Однако работать на льду с ней будут другие люди. 07.05.2020 16:00 Фигурное катание Сергеев Иван
«Старостин предлагал Палычу возглавить «Спартак». Сегодня день рождения у Юрия Семина Юрию Палычу Семину исполняется 73 года. Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о самой яркой личности нашего футбола. 11.05.2020 10:00 Футбол Волохов Юрий
«Вечный» Польховский. Он тренировал еще Драчева с Чепиковым в прошлом веке В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило новый тренерский состав национальной сборной во главе с Валерием Польховским. 21.04.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Владимир Драчев: СБР закрыл часть долгов перед сотрудниками Владимир Драчев: Пообещал министру спорта не выступать и больших заявлений не делать Ситуация с тренерским штабом сборной России прояснится после 11 мая
И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег
Был чемпион – а стал новичок. Тренировал ли Плющенко звезд до Трусовой? Все обсуждают решение Александры Трусовой уйти от Этери Тутберидзе. Но не пора ли взглянуть на это с точки зрения нового тренера фигуристки Евгения Плющенко? 09.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
Денис Канаков: Изначально ставил на победу Гэтжи Российский боец легкого дивизиона Денис Канаков поделился впечатлениями от турнира UFC 249, главным событием которого стало поражение американца Тони Фергюсона от соотечественника Джастина Гэтжи. 10.05.2020 16:00 ММА Усачев Владислав
Сергей Харитонов: Гэтжи разделал Фергюсона как второклашку, но против Хабиба шансов у него – ноль Известный российский мастер смешанных единоборств прокомментировал сенсационный исход главного поединка UFC 249. 10.05.2020 12:30 ММА Григорьевская Юлия
Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
Новости
12:58 Футбол Форвард «Сочи» Карапетян: Кокорин смог бы закрепиться в «Роме». Уверен на 99 процентов
12:44 Футбол Байрамян выполнил отжимания, усадив на спину свою дочь (видео)
12:22 Хоккей Экс-форвард СКА Лехтеря перешел в «Спартак»
12:08 Футбол Игроки «Ахмата» раздали полторы тонны мяса малоимущим семьям (видео)
11:49 Формула-1 Феттель заявил, что покинет «Феррари» по окончании сезона
11:29 Футбол СМИ: «Барселона» установила ценник на Семеду
11:12 Хоккей Защитник сборной Швеции Пудас стал игроком «Йокерита»
10:55 Футбол Тибо Куртуа: Никогда не говорил, что «Реал» надо объявить чемпионом
10:42 Футбол Агент Озила исключил продление контракта с «Арсеналом»
10:25 Футбол СМИ: Кака покинет «Крузейро». Им активно интересуется ЦСКА
10:06 ММА Тактаров считает, что Майк Тайсон не продержится более 20 секунд в поединке по правилам ММА
09:46 Хоккей Яшин и Волченков вошли в символическую сборную лучших игроков в истории «Оттавы»
09:29 ММА Макгрегор – Джастину Гэтжи: Сделаю из твоих зубов ожерелье
09:10 Бокс «Я вернулся». Тайсон опубликовал видео с тренировки
08:52 ММА «Ты забыл, как я тебя вырубал?» Хабиб ответил на выпад Макгрегора
08:35 Хоккей Буре – в символической сборной лучших игроков в истории «Ванкувера»
08:17 ММА Фергюсон получил за бой с Гэтжи 500 тысяч долларов
23:55 Футбол Игроки «Кальяри» отказались от зарплаты за апрель
23:37 ММА Макгрегор высмеял слова Нурмагомедова после победы Гэтжи над Фергюсоном
23:17 Футбол Ибрагимович вернулся в Италию
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
В Тюменской области на 12 мая выявили 70 больных коронавирусной инфекцией
Мэрия Нижнего Тагила опубликовала план передачи теплоснабжения в концессию
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
В Татарстане коронавирус нашли еще у 71 человека
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика