Феттель заявил, что покинет «Феррари» по окончании сезона По информации СМИ, стороны не смогли договориться о новом контракте.

Немецкий автогонщик Себастьян Феттель сообщил об уходе из «Феррари» по окончании сезона-2020. Его заявление также подтвердили в Формуле-1.

«В конце 2020 года мои отношения с «Феррари» прекратятся. В этом виде спорта важно работать в одной команде, поэтому, мы приняли решение разойтись.

Хочу заверить вас, что финансовые детали не сыграли никакой роли. Это не главный фактор, когда принимаются определенные решения. Хочу поблагодарить семью «Феррари» и тифози по всему миру, которые поддерживали меня на протяжении многих лет.

Очень надеюсь, что завершу выступления в этой команде на позитивной ноте и мы еще разделим несколько прекрасных моментов», – сказал Феттель пресс-службе Формулы-1.

Ранее сообщалось, что на замену немецкому спортсмену «Феррари» рассматривает пилота «Макларена» Карлоса Сайнса, гонщика «Рено» Даниэля Риккардо и Антонио Джовинацци из «Альфа Ромео».