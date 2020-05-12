В ближайшие 48 часов «Феррари» объявит о переходе Сайнса В следующем сезоне испанский гонщик заменит четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

Motosport.com сообщает о том, что 25-летний Карлос Санйс и «Феррари» согласовали условия контракта.

По сведениям источника, в ближайшие 48 часов итальянская команда официально объявит о заключении соглашения. Сайнс, который с прошлого года выступает за «Макларен», в сезоне-2021 заменит в «Скудерии» четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

Сын двукратного чемпиона мира по ралли Карлоса Сайнса-старшего дебютировал в Формуле-1 в 2015 году. До «Макларена» испанец выступал за «Торо Россо» и «Рено». З

За 102 Гран-при Сайнс-младший лишь один раз пробился на подиум, заняв третье место на прошлогоднем этапе в Бразилии. В итоговой таблице сезона-2019 он занял шестую строчку, набрав 96 очков.