Международная федерация автоспорта разослала предварительный календарь чемпионата-2020

Autosport.com сообщает, что Международная федерация автоспорта FIA разослала командам Формулы-2 и Формулы-3 предварительный календарь сезона-2020. Соревнования младших серий обычно проводят вместе с этапами Формулы-1.
Вот так выглядит предварительный календарь FIA:
4-5 июля – Австрия,
11-12 июля – Австрия,
25-26 июля – Великобритания,
1-2 августа – Великобритания,
8-9 августа – Германия или Испания,
22-23 августа – Венгрия,
29-30 августа – Бельгия,
5-6 сентября – Италия,
19-20 сентября – Азербайджан (только «Формула-2» на данный момент),
26-27 сентября – Сочи, Россия (только «Формула-2» на данный момент),
5-6 декабря – Бахрейн,
12-13 декабря – Абу-Даби.
Стоит отметить, что в этом календаре нет этапов в Азии и в Северной и Южной Америках – Гран-при Сингупура, Японии, США, Мексики и Бразилии, которые изначально были запланированы на сентябрь и октябрь.