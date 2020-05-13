Международная федерация автоспорта разослала предварительный календарь чемпионата-2020 Пока в расписании 12 этапов.

Autosport.com сообщает, что Международная федерация автоспорта FIA разослала командам Формулы-2 и Формулы-3 предварительный календарь сезона-2020. Соревнования младших серий обычно проводят вместе с этапами Формулы-1.

Вот так выглядит предварительный календарь FIA:

4-5 июля – Австрия,

11-12 июля – Австрия,

25-26 июля – Великобритания,

1-2 августа – Великобритания,

8-9 августа – Германия или Испания,

22-23 августа – Венгрия,

29-30 августа – Бельгия,

5-6 сентября – Италия,

19-20 сентября – Азербайджан (только «Формула-2» на данный момент),

26-27 сентября – Сочи, Россия (только «Формула-2» на данный момент),

5-6 декабря – Бахрейн,

12-13 декабря – Абу-Даби.

Стоит отметить, что в этом календаре нет этапов в Азии и в Северной и Южной Америках – Гран-при Сингупура, Японии, США, Мексики и Бразилии, которые изначально были запланированы на сентябрь и октябрь.