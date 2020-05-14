СМИ: Феттель может завершить карьеру Об этом сообщает авторитетное издание Bild.

Немецкий автогонщик Себастьян Феттель, объявивший об уходе из «Феррари», продолжает переговоры о переходе в новую команду.

Согласно источнику, спортсмен отказался от подписания контракта с «Маклареном», поскольку считает, что коллективу понадобится еще три года, чтобы построить машину, способную бороться за чемпионский титул.

Отмечается, что единственный вариант, который устраивает Феттеля – переход в «Мерседес». Известно, что команда пока не подписала новые соглашения с британцем Льюисом Хэмилтоном и финским гонщиком Валттери Боттасом.

Если «Мерседес» откажется заключать соглашение с Феттелем, трехкратный чемпион мира завершит карьеру.

Ранее сообщалось, что немец покинул «Феррари», поскольку не смог договориться о новом контракте.