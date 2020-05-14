«Макларен» подписал контракт с Риккардо. Он займет место Сайнса

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо, выступающий за «Рено», продолжит карьеру в «Макларене».
Отмечается, что 30-летний спортсмен подписал трудовой контракт, который вступает в силу c 2021 году.
Таким образом, Риккардо займет место Карлоса Сайнса. Последний, как пишут СМИ, станет гонщиком «Феррари» и займет место немца Себастьяна Феттеля, который уже сообщил о скором уходе из команды.
Наконец, пресс-служба «Макларена» уточняет, что напарником австралийца будет британец Ландо Норрис.
Добавим, что Рикардо выступает за «Рено» с 2019 года. В прошлом сезоне он занял девятое месте в личном зачете.
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