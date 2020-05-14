Сайнс стал гонщиком «Феррари» Ранее коллектив покинул немецкий пилот Себастьян Феттель.

Испанец Карлос Сайнс, выступающий за «Рено», подписал контракт с «Феррари» и присоединится к коллективу по окончании сезона-2020.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FORMULA 1® (@f1) 14 Май 2020 в 2:37 PDT

Напомним, Сайнс-младший начал выступление в Формуле-1 в 2015 году. Его первая команда – «Торо Россо». После этого он стал гонщиком французской команды.

Добавим, что в 2019 году он занял третье место в рамках Гран-при Бразилии-2019.