Риккардо заработает 35 миллионов евро за два сезона в «Макларене»

Британские журналисты узнали размер зарплаты австралийского гонщика Даниэля Риккардо в «Макларене».
Газета The Daily Mail сообщает, что за два года сотрудничества с британской командой Формулы-1 Риккардо заработает 31 миллион фунтов стерлингов (или же 35 миллионов евро по нынешнему курсу).
Австралиец станет пилотом «Макларена» в следующем году и займет место испанца Карлоса Сайнса, который уйдет в «Феррари».
В прошлом сезоне 30-летний Риккардо, выступая за «Рено», ни разу не попал в топ-5 на этапах Ф1 и занял девятое место в личном зачете, набрав 54 очка. Свои лучшие результаты Даниэль показывал в команде «Ред Булл», став бронзовым призером чемпионатов 2014 и 2016 годов, а также выиграв 7 Гран-при.
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