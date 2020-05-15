Риккардо заработает 35 миллионов евро за два сезона в «Макларене» - Советский спорт
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15 мая 2020 16:52Формула-1Шарафудинов Виктор

Риккардо заработает 35 миллионов евро за два сезона в «Макларене»

Со следующего года австралиец заменит Карлоса Сайнса, который уходит в «Феррари».

Британские журналисты узнали размер зарплаты австралийского гонщика Даниэля Риккардо в «Макларене».

Газета The Daily Mail сообщает, что за два года сотрудничества с британской командой Формулы-1 Риккардо заработает 31 миллион фунтов стерлингов (или же 35 миллионов евро по нынешнему курсу).

Австралиец станет пилотом «Макларена» в следующем году и займет место испанца Карлоса Сайнса, который уйдет в «Феррари».

В прошлом сезоне 30-летний Риккардо, выступая за «Рено», ни разу не попал в топ-5 на этапах Ф1 и занял девятое место в личном зачете, набрав 54 очка. Свои лучшие результаты Даниэль показывал в команде «Ред Булл», став бронзовым призером чемпионатов 2014 и 2016 годов, а также выиграв 7 Гран-при.

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