Гран-при России может стать первой гонкой сезона-2020 со зрителями на трибунах - Советский спорт
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15 мая 2020 21:51Формула-1Шарафудинов Виктор

Гран-при России может стать первой гонкой сезона-2020 со зрителями на трибунах

Гонка в Сочи запланирована на 27 сентября.

Генеральный директор «Росгонок» Алексей Титов заявил, что Гран-при России должен пройти 27 сентября, как и было запланировано. По его словам, сочинский этап может стать первым мероприятием сезона-2020 со зрителями на трибунах.

«Я думаю, что у российского этапа есть все шансы, чтобы стать первым со зрителями, – рассказал Титов в эфире инстаграма на странице «Сочи Автодром». – Но надо понимать, что ситуация с эпидемией достаточно сложная и сейчас пока преждевременно говорить, как все будет выглядеть в конце сентября.

Безусловно, если Гран-при будет без зрителей, то это один формат работы, со зрителями – другой. Но решение провести гонку со зрителями будет автоматически означать, что эпидемиологическая ситуация в нашей стране нормализовалась, что мы можем сидеть вместе, обниматься, делиться радостью, что границы открыты и самолеты летают.

Дата наша остается неизменной. Все версии календаря, которые курсируют по Интернету, – это лишь догадки команд Формулы-2 и Формулы-3. Потому что у промоутеров Формулы 1 на данный момент есть одно четкое понимание: гонки в Австрии пройдут 5 и 12 июля. Все. Дальше этих двух гонок детального понимания нет.

Мы очень сильно надеемся, что все это как можно быстрее закончится, люди вернутся к привычному ритму жизни и наш этап пройдет».

Десять первых этапов сезона Ф1 были либо отменены, либо перенесены на неопределенный срок. Сезон должен стартовать в июле. В Австрии планируют провести сразу две гонки подряд – 5 и 12 июля.

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