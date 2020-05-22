Министр финансов Франции: «Рено» может исчезнуть Речь не только о команде Формулы-1, но и о концерне в целом.

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мар заявил о том, что автоконцерн «Рено» может не преодолеть финансовый кризис, порожденный пандемией коронавируса.

«Рено» может исчезнуть с рынка, – цитирует Ле Мара Reuters. – Компания сейчас борется за выживание. Ей предстоит существенно сократить свои расходы, чтобы минимизировать убытки. Я пока не одобрил выделение кредита».

У французского правительства есть целых ряд требований к автопроизводителям для выделения займа в 5 миллиардов евро.

В Формуле-1 «Рено» представлен с 1977 года. В те времена, когда у концерна не было собственной команды, французская компания активно сотрудничала с «Уильямсом» и «Бенеттоном», которые доминировали в королевских гонках в середине 90-х.