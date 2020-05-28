Официально: Гран-при Нидерландов перенесли на 2021 год

В этом году на автодроме «Зандворт» (Нидерланды) должен был пройти этап Формулы-1, однако, организаторы решили перенести его на 2021 год.
Ранее сообщалось, что новый сезон стартует 4-5 июля этапом в Австрии.
Добавим, что руководство Формулы-1 уже отменило этапы в Австралии, в Монако и во Франции.
Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса. 17.05.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей Теперь у Овечкина 18 личных наград НХЛ. Он догнал Лемье и уступает только Гретцки «Советский спорт» составил суммарную таблицу лидеров по числу индивидуальных призов НХЛ. Новоиспеченный обладатель «Морис Ришар Трофи»-2020 Александр Овечкин вышел на второе место в списке всех времен! 27.05.2020 17:05 Хоккей Сергеев Иван Собянин откроет стадионы, Гинер с Федуном ждут болельщиков, а СБР готовит выборы президента В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 28.05.2020 08:09 Футбол Кузнецов Дмитрий Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия Илья Любушкин: Постоишь на солнце полминуты – и чувствуешь, что тебе поплохело Защитник «Аризоны» – о жизни в самом жарком штате в НХЛ, особенностях карантина в Америке и своих планах на будущее. 27.05.2020 15:43 Хоккей Дехтярев Владимир Спасайся кто может. Россию покинули два чемпиона мира по футболу, а третий боится возвращаться Пандемия заставляет российские футбольные клубы жить по средствам – хотят они того или нет. 28.05.2020 11:21 Футбол Сергеев Иван «Торпедо» возвращается на Восток, а Капризов и Сорокин – в Новокузнецк? О новом календаре КХЛ КХЛ подтвердила дату старта нового чемпионата – 2 сентября. Пока ориентировочную. 28.05.2020 08:47 Хоккей Домрачев Владислав Кто переходит во «взрослые» – 2. Не вздумайте пропустить Панфилову с Рыловым Продолжаем тему о вчерашних юниорах, которые с этого года начнут постоянно выступать во «взрослых» международных турнирах. 24.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев