Официально: Гран-при Нидерландов перенесли на 2021 год Всему виной пандемия коронавируса.

В этом году на автодроме «Зандворт» (Нидерланды) должен был пройти этап Формулы-1, однако, организаторы решили перенести его на 2021 год.

Ранее сообщалось, что новый сезон стартует 4-5 июля этапом в Австрии.

Добавим, что руководство Формулы-1 уже отменило этапы в Австралии, в Монако и во Франции.