«Рено» продолжит выступления в Формуле-1 Ранее сообщалось, что владельцем команды может стать российский миллиардер Дмитрий Мазепин.

Исполняющая обязанности генерального директора «Рено» Клотильда Дельбо сообщила, что команда сохранила место в Формуле-1.

По ее словам, в организации пошли сокращение рабочих мест, которое будет происходить при ликвидации должностей выходящих на пенсию сотрудников.

Таким образом, корпорация сэкономит 2 млрд евро, что позволит ей выступать в Формуле-1 на протяжении трех лет. Слова Дельбо приводит GrandPX.news.