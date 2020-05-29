«Рено» продолжит выступления в Формуле-1

Исполняющая обязанности генерального директора «Рено» Клотильда Дельбо сообщила, что команда сохранила место в Формуле-1.
По ее словам, в организации пошли сокращение рабочих мест, которое будет происходить при ликвидации должностей выходящих на пенсию сотрудников.
Таким образом, корпорация сэкономит 2 млрд евро, что позволит ей выступать в Формуле-1 на протяжении трех лет. Слова Дельбо приводит GrandPX.news.
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