Руководитель «Рено» подтвердил интерес к Алонсо Испанец дважды становился чемпионом мира в составе французской команды в 2005 и 2006 годах.

Руководитель команды Формулы-1 «Рено» Сириль Абитебуль подтвердил интерес к испанскому пилоту Фернандо Алонсо.

«У нас много вариантов. В следующем году на рынке будет много доступных пилотов. Один из них – Алонсо, но есть и другие. Единственное, что могу сказать, мы возьмем время на размышление. Это будет очень важное решение. Выбор пилота – последний паззл в процессе нашей перестройки. Важно взять время на раздумье и сделать правильный выбор», – цитирует Абитебуля Nextgen-Auto.

В нынешнем сезоне за «Рено» будут выступать австралиец Даниэль Риккардо и француз Эстебан Окон, но в следующем году Риккардо уходит в «Макларен».

Алонсо выступал за французскую команду с 2003 по 2006 годы и дважды стал чемпионом мира. Фернандо ушел из Формулы-1 после завершения сезона-2018, когда закончился его контракт с «Маклареном». В июле испанцу исполнится 39 лет.