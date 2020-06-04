В России могут провести несколько гонок Формулы-1 в нынешнем году

Компания «Росгонки», промоутер Гран-при России, рассматривает возможность проведения нескольких гонок Формулы-1 в нынешнем году.
Об этом сообщает News.ru, цитируя заявление пресс-службы компании:
«Росгонки» тщательно анализирует эпидемиологическую ситуацию и рассматривает ряд вариантов проведения гоночного уик-энда. Если будет необходимо, готовы организовать несколько гонок в Сочи».
На минувшей неделе Формула-1 утвердила расписание 8 этапов, которые должны пройти с 5 июля по 6 сентября. Проведение Гран-при России в 2020 году пока еще не подтверждено официально. По первоначальному календарю гонка в Сочи была запланирована на 27 сентября.
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