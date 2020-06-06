Тото Вольфф: «Мерседес» смирился с сокращением бюджета Руководитель команды Формулы-1 рассказал о влиянии экономическиха последствий пандемии.

Тото Вольфф заявил, что «Мерседес» пришлось смириться с сокращением бюджета, и ситуация в автогонках уже не будет прежней из-за пандемии. Вместе с тем немецкий автоконцерн готов рассмотреть возможность участия в других гоночных сериях.

«Мы живем в новой финансовой реальности, которая отличается от той, что была до коронавируса, – цитирует Вольффа Autosport. – «Мерседес» смирился с сокращением бюджета, это обязательное условие для того, чтобы успешные проекты в «Формуле-1» работали в прибыль, а не в убыток.

Для нас это означает необходимость меняться, использовать другие подходы и перенаправить персонал в другие области. Не исключено, что «Мерседес» обратит взгляд на другие гоночные серии. Так мы сможем сохранить людей и интеллектуальную собственность внутри компании».

Со следующего сезона в Формуле-1 будет действовать потолок бюджетов в 145 миллионов долларов.

С 2014 по 2019 годы «Мерседес» неизменно выигрывал Кубок конструкторов шесть раз подряд, а пилоты немецкой команды становились чемпионами. Британец Льюис Хэмилтон за это время стал лучшим в Формуле-1 целых пять раз, а немец Нико Росберг завоевал титул в 2016 году.

Чемпионат-2020 должен стартовать в начале июле с двух этапов в Австрии.