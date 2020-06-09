Тото Вольфф: «Мерседес» не будет торопиться с объявлением состава на следующий год

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф подтвердил, что выступающий за «Уильямс» британец Джордж Расселл в теории может стать пилотом «серебряных стрел» в следующем сезоне. Вместе с тем австриец подчеркнул, что «Мерседес» не намерен торопиться с объявлением состава на 2021 год.

«Я не собираюсь сковывать себя дедлайнами, – заявил Вольфф в интервью Auto Motor und Sport. – Мы хотим начать сезон и позволить пилотам выступать в спокойной обстановке. Сначала посмотрим, как проявит себя Джордж в летних гонках, а потом примем решение.

В начале сезона у Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса будут равные возможности. В прошлом году Валттери значительное время провел на равных. Мы всегда хотим, чтобы у обоих гонщиков был шанс на титул.

Мы не будем объявлять состав на следующий год еще до начала сезона, как «Феррари» и «Макларен». У нас так не принято.