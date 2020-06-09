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09 июня 18:53
автор: Шарафудинов Виктор

Тото Вольфф: «Мерседес» не будет торопиться с объявлением состава на следующий год

Руководитель команды считает, что важно дать пилотам возможность спокойно работать.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф подтвердил, что выступающий за «Уильямс» британец Джордж Расселл в теории может стать пилотом «серебряных стрел» в следующем сезоне. Вместе с тем австриец подчеркнул, что «Мерседес» не намерен торопиться с объявлением состава на 2021 год.

«Я не собираюсь сковывать себя дедлайнами, – заявил Вольфф в интервью Auto Motor und Sport. – Мы хотим начать сезон и позволить пилотам выступать в спокойной обстановке. Сначала посмотрим, как проявит себя Джордж в летних гонках, а потом примем решение.

В начале сезона у Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса будут равные возможности. В прошлом году Валттери значительное время провел на равных. Мы всегда хотим, чтобы у обоих гонщиков был шанс на титул.

Мы не будем объявлять состав на следующий год еще до начала сезона, как «Феррари» и «Макларен». У нас так не принято.

Подумайте о том, как теперь «Макларен» будет работать с Карлосом Сайнсом. Нужно развивать машину и делиться секретами, но они при этом знают, что в следующем году Карлос будет выступать за «Феррари».

К тому же, очки должны зарабатывать оба гонщика. Если пилоты находятся на одном уровне, они будут бороться на трассе – возможно, одному из них будет нечего терять, потому что у него нет будущего в этой команде. Мы бы поступили по-другому, но я не хочу размышлять о том, что правильно, а что – нет».

Действующие контракты обоих пилотов «Мерседеса» шестикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона и финна Валттери Боттаса истекают в декабре нынешнего года.

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Тото Вольфф: «Мерседес» не будет торопиться с объявлением состава на следующий год
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