Гран-при России могут перенести на октябрь

Британский телеканал BBC сообщает, что Гран-при России может быть перенесен с конца сентября на октябрь.

Сегодня 12 июня стало известно об отмене еще трех этапов сезона-2020: в Азербайджане, Сингапуре и Японии. Если гонка на улицах Баку должна была состояться 7 июня, то Гран-при Сингапура и Гран-при Японии были запланированы на 20 сентября и 11 октября соответственно.

Британские журналисты утверждают, что руководство Формулы-1 собирается в сентябре провести две гонки в немецком Хоккенхайме, а на октябрь перенести Гран-при России. Вдобавок о готовности провести вторую гонку заявила Италии, и руководство чемпионате еще не отказалось от планов провести гонку в Канаде, и в данный момент изучает возможность проведения этапа в Монреале в сентябре.