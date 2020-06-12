ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
12 июня 18:19
автор: Шарафудинов Виктор

Гран-при России могут перенести на октябрь

По первоначальному проекту календаря гонка в Сочи запланирована на 27 сентября.

Британский телеканал BBC сообщает, что Гран-при России может быть перенесен с конца сентября на октябрь.

Сегодня 12 июня стало известно об отмене еще трех этапов сезона-2020: в Азербайджане, Сингапуре и Японии. Если гонка на улицах Баку должна была состояться 7 июня, то Гран-при Сингапура и Гран-при Японии были запланированы на 20 сентября и 11 октября соответственно.

Британские журналисты утверждают, что руководство Формулы-1 собирается в сентябре провести две гонки в немецком Хоккенхайме, а на октябрь перенести Гран-при России. Вдобавок о готовности провести вторую гонку заявила Италии, и руководство чемпионате еще не отказалось от планов провести гонку в Канаде, и в данный момент изучает возможность проведения этапа в Монреале в сентябре.

Вместе с тем до сих пор нет никакой ясности с проведением гонок в США, Мексике и Бразилии.

Ранее руководство Ф1 утвердило расписание восьми первых этапов сезона с начала июля по начало сентября. Сезон должен стартовать с двух гонок в Австрии 5 и 12 июля.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Димитров ушёл из «Урала» и закончил карьеруОткрыт прием заказов на Mercedes-Benz GLA в версии AMGХоркина захотела стать тренером по физподготовке у регбистовГуберниев жестко ответил артистам, поддержавшим ЕфремоваРезкое заявление Кафельникова о смертельном ДТП с Ефремовым«Дура законченная»: озвучена причина конфликта женщин
Гран-при России могут перенести на октябрь
По первоначальному проекту календаря гонка в Сочи запланирована на 27 сентября.
12.06.2020 18:19
Формула-1
автор: Шарафудинов Виктор
Формула-1 отменила гонки в Азербайджане, Сингапуре и Японии
Соответствующее решение принято из-за пандемии коронавируса.
12.06.2020 11:43
Формула-1
автор: Гичунцев Артур
Тото Вольфф: «Мерседес» не будет торопиться с объявлением состава на следующий год
Руководитель команды считает, что важно дать пилотам возможность спокойно работать.
09.06.2020 18:53
Формула-1
автор: Шарафудинов Виктор
Маттиа Бинотто: Леклер и Сайнс на трассе определят, кто из них будет первым пилотом «Феррари»
Испанец в следующем году заменит в итальянской команде Себастьяна Феттеля.
06.06.2020 13:24
Формула-1
автор: Шарафудинов Виктор
Тото Вольфф: «Мерседес» смирился с сокращением бюджета
Руководитель команды Формулы-1 рассказал о влиянии экономическиха последствий пандемии.
06.06.2020 13:04
Формула-1
автор: Шарафудинов Виктор
В России могут провести несколько гонок Формулы-1 в нынешнем году
Сезон-2020 должен стартовать в июле с двух этапов в Австрии.
04.06.2020 16:24
Формула-1
автор: Шарафудинов Виктор
Формула-1 представила календарь первых восьми этапов сезона
Формула-1 представила календарь первых восьми этапов сезона
Чемпионат начнется 3 июля, восемь первых гонок пройдут в Европе.
02.06.2020 12:46
Формула-1
автор: Гичунцев Артур
«Мерседес» выступает против идеи с реверсивной стартовой решеткой
Команда «Мерседес» выступила против субботних коротких гонок с обратной стартовой решеткой, призванных заменить квалификацию.
31.05.2020 17:03
Формула-1
автор: Ефимов Андрей
Руководитель «Рено» подтвердил интерес к Алонсо
Испанец дважды становился чемпионом мира в составе французской команды в 2005 и 2006 годах.
31.05.2020 10:46
Формула-1
автор: Шарафудинов Виктор
«Рено» продолжит выступления в Формуле-1
Ранее сообщалось, что владельцем команды может стать российский миллиардер Дмитрий Мазепин.
29.05.2020 13:02
Формула-1
автор: Гичунцев Артур
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика