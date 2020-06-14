Португалия готова принять Гран-при вместо России

Motorsport.com сообщает, что Португалия готова принять этап Формулы-1 в нынешнем сезоне в случае отмены Гран-при России.

Гонка в Сочи была запланирована на 27 сентября, однако пока руководство чемпионата не подтвердило проведение Гран-при в намеченные сроки. Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский этап может быть перенесен на октябрь.

Источник утверждает, что у руководства Формулы-1 есть сомнения по поводу возможности соревнований в Сочи в нынешнем году, поскольку Россия на данный момент не сняла ограничения для въезда иностранных граждан на территорию страны, введенные из-за пандемии коронавируса.