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14 июня 14:24
автор: Шарафудинов Виктор

В Португалии подтвердили факт переговоров о проведении Гран-при. Решение примут в июле

Португальский Портиман может принять этап Формулы-1 вместо Сочи.

Руководство автодрома «Алгарве» в городе Портиман на юге Португалии подтвердило факт переговоров с Формулой-1 о проведении двух гонок в нынешнем году 27 сентября и 4 октября.

Ранее СМИ сообщали о том, что организаторы чемпионата Ф1 рассматривают Португалию как запасной вариант на тот случай, если не удастся провести Гран-при России.

«Мы ведем серьезные переговоры с руководством Формулы-1, – заявил один из представителей автодрома «Алгарве» в интервью Motorsport.com – Пока еще ничего не подтверждено, но вариант с проведением гонки в Португалии понравился многим командам. У нас удобное расположение, хорошая трасса и удобная инфраструктура, а страна не слишком пострадала от пандемии. Мы считаем, что окончательное решение будет принято в июле».

Напомним, что изначально проведение гонки в Сочи было запланировано на 27 сентября, однако руководство Формулы-1 пока не подтвердило проведение Гран-при России в нынешнем году.

Гран-при Португалии проводили в прошлом с 1958 по 1960 годы, а также с 1984-го по 1996-й. 24 года назад последнюю на данный момент гонку Формулы-1 в самой западной стране Европы принял автодром «Эшторил» в одноименном городе.

Портиман гонки Формулы-1 не принимал никогда, но в 2008 и 2009 годах команды «Макларен», «Хонда» и «Феррари» проводили тесты на автодроме «Алгарве».

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