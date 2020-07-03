Алонсо отреагировал на слухи о возвращении в «Рено»

Фернандо Алонсо прокомментировал сообщения СМИ о том, что он может уже в нынешнем году вернуться в команду «Рено», в которой дважды выиграл титул чемпиона Формулы-1.

«В полдень они говорят, что команда отказала Алонсо, а ночью сообщают, что я буду выступать в гонках за «Рено» уже в 2020 году, – написал Алонсо в твиттер. – Я лишь могу сказать, что собираюсь принять участие в «Инди-500».

Вам следует подумать о том, кто смеется над вами. Мои планы уже давно определены. И скоро я поделюсь ими. Так и будет».

Алонсо покинул Формулу-1 в конце 2018 года. С тех пор Фернандо стал двукратным чемпионом мира в гонках на выносливость, а также дважды выиграл знаменитую гонку «24 часа Ле-Мана».

В нынешнем году 38-летний испанец намерен выступить в Индикаре в гонке «500 миль Индианаполиса», которая запланирована на 23 августа.