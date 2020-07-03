ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
03 июля 10:59
автор: Виктор Шарафудинов

Алонсо отреагировал на слухи о возвращении в «Рено»

Испанская пресса утверждает, что двукратный чемпион мира может заменить Даниэля Риккардо уже по ходу нынешнего сезона.

Фернандо Алонсо прокомментировал сообщения СМИ о том, что он может уже в нынешнем году вернуться в команду «Рено», в которой дважды выиграл титул чемпиона Формулы-1.

«В полдень они говорят, что команда отказала Алонсо, а ночью сообщают, что я буду выступать в гонках за «Рено» уже в 2020 году, – написал Алонсо в твиттер. – Я лишь могу сказать, что собираюсь принять участие в «Инди-500».

Вам следует подумать о том, кто смеется над вами. Мои планы уже давно определены. И скоро я поделюсь ими. Так и будет».

Алонсо покинул Формулу-1 в конце 2018 года. С тех пор Фернандо стал двукратным чемпионом мира в гонках на выносливость, а также дважды выиграл знаменитую гонку «24 часа Ле-Мана».

В нынешнем году 38-летний испанец намерен выступить в Индикаре в гонке «500 миль Индианаполиса», которая запланирована на 23 августа.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В жилом доме на Тверской произошел пожарИгорь Черевченко ушёл в отставкуВ следующем сезоне матчи РПЛ будут играться новым мячомБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниРумынка, о которой мечтает весь мирФигуристка Синицина опубликовала откровенное фото в купальнике
Алонсо отреагировал на слухи о возвращении в «Рено»
Испанская пресса утверждает, что двукратный чемпион мира может заменить Даниэля Риккардо уже по ходу нынешнего сезона.
03.07.2020 10:59
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Феттель заявил, что переговоров с «Феррари» не было, и не исключил варианта с уходом из Формулы-1
Контракт четырехкратного чемпиона мира с итальянской командой рассчитан до конца нынешнего сезона.
02.07.2020 20:59
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Пилоты Ф1 преклонят колено в знак борьбы против расизма перед началом Гран-при Австрии
Первая гонка сезона состоится 5 июля в Шпильберге.
02.07.2020 20:14
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
«Макларен» нанес на болид радужные цвета в знак борьбы с дискриминацией (фото)
Команда «Формулы 1» нанесла на болиды радугу в знак солидарности с кампанией по борьбе с расизмом и дискриминацией.
01.07.2020 16:25
Формула-1
Хэмилтон и Боттас будут выступать на черных болидах в знак борьбы с расизмом (фото)
Новый сезон стартует 5 июля.
29.06.2020 14:38
Формула-1
автор: Артур Гичунцев
Даниил Квят: Гонщикам трудно дружить друг с другом
Российский пилот рассказал об отношениях в мире Формулы-1.
23.06.2020 12:55
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Бывший пилот Формулы-1 Дзанарди находится в тяжелом состоянии после аварии
Во время гонки на ручных велосипедах трехкратный чемпион Параолимпийских игр врезался в грузовик.
20.06.2020 14:11
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Макс Ферстаппен: Чемпионский титул – единственная цель «Ред Булл» в сезоне-2020
В прошлом году голландец занял в чемпионате Формулы-1 третье место.
17.06.2020 12:28
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
В Португалии подтвердили факт переговоров о проведении Гран-при. Решение примут в июле
Португальский Портиман может принять этап Формулы-1 вместо Сочи.
14.06.2020 14:24
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Португалия готова принять Гран-при вместо России
Изначально гонка в Сочи была запланирована на 27 сентября.
14.06.2020 10:58
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика