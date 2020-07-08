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08 июля 15:19
автор: Виктор Шарафудинов

Виталий Петров: У Алонсо не будет шансов на чемпионство в «Рено»

В следующем году Фернандо вернется в команду французского концерна.

Первый российский гонщик в истории Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал возвращение двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо в Ф1 в команду «Рено».

«Никто не знает, насколько у него машина будет способна что-то показывать, – заявил Петров в интервью News.ru – К сожалению, в Формуле-1 не все зависит от пилота. От болида зависит 70% успеха. Если в следующем сезоне в «Рено» будет так же, как сейчас, то ничего у него не выйдет».

В следующем году Алонсо заменит в «Рено» австралийца Даниэля Риккардо, который уйдет в «Макларен».

Алонсо выступал в Ф1 с 2001 по 2018 годы. В 2005-м и 2006-м он дважды стал чемпионом мира за рулем «Рено». Вдобавок 38-летний испанец является чемпионом мира по автогонкам на выносливость и двукратным победителем марафона «24 часа Ле-Мана».

источник: News.ru
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