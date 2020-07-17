В Формуле-1 выявили два случая заражения коронавирусом

Официальный сайт Формулы-1 сообщил об итогах очередного этапа тестирования на COVID-19.

С 10 по 16 июля анализы сдали 4 997 человек, включая пилотов и сотрудников команд. Было выявлено два положительных теста.

У кого именно нашли коронавирус пресс-служба Формулы-1 не сообщает, однако отмечается, что эти люди не присутствовали на Гран-при Штирии в минувший уик-энд.

Завтра в Будапеште пройдут третья свободная практика и квалификации Гран-при Венгрии. Гонка на автодроме «Хунгароринг» состоится в воскресенье 19 июля.