В «Рено» прокомментировали протест против «Рейсинг Пойнта»

Исполнительный директор «Рено» Марцин Будковски прокомментировал официальный протест французской команды Формулы-1 против «Рейсинг Пойнта».

В «Рено» считают, что «Рейсинг Пойнт» в нарушение регламента приобрел у «Мерседеса» чертежи и детали прошлогоднего болида обладателей Кубка конструкторов.

«Мы считаем, что команда «Рейсинг Пойнт» получила чертежи и детали, которые были использованы при создании их нынешней машины, – цитирует слова Будковски PlanetF1. – Мы считаем, что это неправильно. Думаю, у ФИА на расследование уйдет несколько недель.

Наш протест основан на их тормозных воздухозаборниках. Если они будут признаны нарушающими регламент, то «Рейсинг Пойнт» придется выступать с другими. Возможно, им даже придется самим их спроектировать! Но если ФИА выяснит, что воздухозаборники спроектированы другой командой, то я жду, что они проверят и остальные детали их машин.

Тормозные воздухозаборники существенно влияют на скорость. Люди могут думать, что маленький воздуховод нужен только для охлаждения тормозов, но в наши дни это важный аэродинамический элемент. Это такая же существенная деталь, как переднее антикрыло или диффузор. И есть части воздухозаборников, относящиеся к внутренней геометрии машины. Этого нельзя увидеть на фотографиях и невозможно скопировать на основе фото».