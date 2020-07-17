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17 июля 21:14
автор: Виктор Шарафудинов

В «Рено» прокомментировали протест против «Рейсинг Пойнта»

Во французской команде считают, что конкурент получил чертежи и детали от «Мерседеса».

Исполнительный директор «Рено» Марцин Будковски прокомментировал официальный протест французской команды Формулы-1 против «Рейсинг Пойнта».

В «Рено» считают, что «Рейсинг Пойнт» в нарушение регламента приобрел у «Мерседеса» чертежи и детали прошлогоднего болида обладателей Кубка конструкторов.

«Мы считаем, что команда «Рейсинг Пойнт» получила чертежи и детали, которые были использованы при создании их нынешней машины, – цитирует слова Будковски PlanetF1. – Мы считаем, что это неправильно. Думаю, у ФИА на расследование уйдет несколько недель.

Наш протест основан на их тормозных воздухозаборниках. Если они будут признаны нарушающими регламент, то «Рейсинг Пойнт» придется выступать с другими. Возможно, им даже придется самим их спроектировать! Но если ФИА выяснит, что воздухозаборники спроектированы другой командой, то я жду, что они проверят и остальные детали их машин.

Тормозные воздухозаборники существенно влияют на скорость. Люди могут думать, что маленький воздуховод нужен только для охлаждения тормозов, но в наши дни это важный аэродинамический элемент. Это такая же существенная деталь, как переднее антикрыло или диффузор. И есть части воздухозаборников, относящиеся к внутренней геометрии машины. Этого нельзя увидеть на фотографиях и невозможно скопировать на основе фото».

По итогам двух первых Гран-при нынешнего сезона «Рейсинг Пойнт» набрал 22 очка и занимает четвертое место в зачете Кубка конструкторов, а «Рено» – восемь и находится на шестой строчке таблицы.

источник: Planet F1
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