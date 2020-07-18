Райкконен впервые стал последним в квалификации в Формуле-1, избежав поломок и аварий

Кими Райкконен в квалификации Гран-при Венгрии установил антирекорд.

40-летний финский гонщик «Альфа Ромео» занял последнее 20-е место в спортивной борьбе, избежав поломок, аварий или штрафов. Ранее Кими доводилось стартовать из хвоста пелетона, но это всегда происходило из-за форм-мажора.

Его итальянский напарник по команде Антонио Джовинацци показал 19-е время и тоже начнет гонку с последнего ряда стартового поля.

Райкконен дебютировал в Ф1 в 2001 году. На его счету чемпионский титул 2007 года, 314 стартов Гран-при, 21 победа, 18 поулов и 103 финиша в первой тройке.

Выиграл квалификацию Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 17-й результат.