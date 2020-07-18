Льюис Хэмилтон: Я выиграл поул в 90-й раз? Мне нужно себя ущипнуть

Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон продолжает улучшать рекорд по количеству выигранных поулов в Формуле-1.

Сегодня на автодроме «Хунгароринг» в пригороде Будапешта Модьород 35-летний Хэмилтон в 90-й раз стал победителем квалификации.

«Мне нужно ущипнуть себя, чтобы проверить, не сон ли это, – цитирует Хэмилтона Sky Sports. – 90-й поул – это не просто очередная красивая цифра, ведь мне по-настоящему повезло работать с замечательными сотрудниками «Мерседеса», без которых у меня не было бы возможности добиваться таких выдающихся результатов. Огромное спасибо всем, кто работает и на базе, и на гоночных трассе.

Валттери сегодня постарался максимально осложнить мне задачу, требовалось проходить круги практически идеально. Такая борьба в квалификации мне нравится больше всего.

Возможна ли восьмая победа на одной трассе и повторение рекорда Михаэля Шумахера? Знаете, здесь до первого поворота довольно длинная прямая, а потому никаких гарантий победы нет. Нужно хорошо подготовиться сегодня вечером, чтобы завтра уверенно стартовать. Гонка длинная, мы не знаем, какой будет погода, но я приложу максимум усилий, чтобы помочь «Мерседесу» заработать победный дубль».