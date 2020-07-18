Даниил Квят: У меня просто не получается «включить» машину

Даниил Квят прокомментировал неудачное выступление в квалификации третьего этапа сезона Формулы-1 Гран-при Венгрии.

Россиянин выбыл из борьбы уже по итогам первого сегмента, показав лишь 17-й результат.

«Пока уик-энд получается тяжелым, – цитирует слова Квята пресс-служба «Альфа Таури». – Сессии складываются тяжело, машина пока работает не так, как мне бы хотелось. У нас возникли трудности с поиском оптимальных настроек и баланса, в итоге мы не смогли заставить шины работать.

У меня просто не получается «включить» машину, так что нам с инженерами предстоит потрудиться, чтобы понять, в каком направлении нужно продолжать работу.

Тем не менее, хоть на одном быстром круге нам приходится непросто, на длинной дистанции мне в целом удается выжимать из машины максимум, так что я с нетерпением жду завтрашнюю гонку».