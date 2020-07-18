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18 июля 19:15
автор: Виктор Шарафудинов

Даниил Квят: У меня просто не получается «включить» машину

Российский пилот «Альфа Таури» стал 17-м в квалификации Гран-при Венгрии.

Даниил Квят прокомментировал неудачное выступление в квалификации третьего этапа сезона Формулы-1 Гран-при Венгрии.

Россиянин выбыл из борьбы уже по итогам первого сегмента, показав лишь 17-й результат.

«Пока уик-энд получается тяжелым, – цитирует слова Квята пресс-служба «Альфа Таури». – Сессии складываются тяжело, машина пока работает не так, как мне бы хотелось. У нас возникли трудности с поиском оптимальных настроек и баланса, в итоге мы не смогли заставить шины работать.

У меня просто не получается «включить» машину, так что нам с инженерами предстоит потрудиться, чтобы понять, в каком направлении нужно продолжать работу.

Тем не менее, хоть на одном быстром круге нам приходится непросто, на длинной дистанции мне в целом удается выжимать из машины максимум, так что я с нетерпением жду завтрашнюю гонку».

Напарник Квята по команде француз Пьер Гасли вышел в третий сегмент квалификации и завтра будет стартовать десятым.

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в 90-й раз за карьеру выиграл поул.

Гонка Гран-при Венгрии состоится завтра 19 июля и начнется в 16:10 по московскому времени.

источник: «Альфа Таури»
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