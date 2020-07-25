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25 июля 11:02
автор: Кирилл Трофименко

Хэмилтон призвал болельщиков не приезжать в Сильверстоун

Гран-при этого этапа «Формулы-1» в любом случае пройдут без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Гонщик «Мерседеса», многократный чемпион мира Льюис Хэмилтон попросил фанатов не приезжать на гонки в Сильверстоуне.

«Не мне устанавливать правила и говорить людям, как поступать. По телевизору я вижу, как в сложное время все пытаются продолжать жить нормальной жизнью, но коронавирус по-прежнему распространяется», - приводит слова британца Motorsport.

Хэмилтон призвал людей соблюдать правила, сохранять дистанцию, без необходимости не выходить из дома.

С седьмого по девятое августа трасса в Сильверстоуне примет «Гран-при» в честь 70-летия «Формулы-1». А с 31 июля по второе августа здесь пройдет «Гран-при Великобритании».

источник: Motorsport.com
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Хэмилтон призвал болельщиков не приезжать в Сильверстоун
Гран-при этого этапа «Формулы-1» в любом случае пройдут без зрителей из-за пандемии коронавируса.
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