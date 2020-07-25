Ральф Шумахер считает, что Феттель может продолжить карьеру в «Альфа Таури»

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что в следующем сезоне четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель может продолжить карьеру в команде «Альфа Таури».

«Себастьян начинал в этой команде, и Франц Тост является его большим поклонником, как и доктор Хельмут Марко, – цитирует слова Ральфа Шумахера Motorsport-Total. – Возможно, из этого что-нибудь получится.

Многое будет зависеть от итогов протеста «Рено» против «Мерседеса» и «Рейсинг Пойнт». Я могу себе представить, что «Ред Булл» в следующем году будет действовать другим путем и выставит на стартовую решетку четыре одинаковых болида.

Трудно оценить выступления Феттеля в нынешнем сезоне. Как и ожидалось, болид «Феррари» получился очень плохим. Но Себастьян с самого начала и до конца этапа опережал напарника по команде Шарля Леклера, смог выжать максимум из сложного болида и провести безупречную гонку».

В следующем году место Феттеля в «Феррари» займет испанец Карлос Сайнс, который в нынешнем сезоне выступает за «Макларен». В трех первых гонках сезона немецкий гонщик набрал девять очков и занимает десятое место в общем зачете.