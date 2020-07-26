Даниэль Риккардо: В команде из середины пелотона Феттель окажется на неизвестной территории

Даниэль Риккардо прокомментировал предстоящее расставание Себастьяна Феттеля с «Феррари», а также перспективы немца продолжить карьеру в одной из команд-середняков.

По слухам, 33-летнему Феттелю предлагает контракт «Рейсинг Пойнт».

«Ситуация такова, что на протяжении почти всей своей карьеры Себ всегда боролся за самые высокие места, – рассказал Риккардо в интервью для официального сайта Формулы-1. – В его карьере не было ни одного года, когда бы он не выиграл гонку или хотя бы не попал на подиум.

И если теперь он действительно решит перейти в команду из середины пелотона, то окажется на абсолютно неизведанной для себя территории. Здесь требуется проще смотреть на вещи, здесь нужно иметь больше терпения. Но решать в любом случае ему. Посмотрим, какой будет следующая глава в карьере Феттеля.

Если у него по-прежнему есть желание и стремление и дальше выступать на самом высоком уровне, то тогда ему стоит остаться в Формуле-1. В этом я уверен на сто процентов. Но только если он примет тот факт, что команде из середины пелотона требуется больше времени, чтобы добиться успеха. И в такой команде ты должен быть готов выкладываться не один сезон, а в течение двух-трех лет.