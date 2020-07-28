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28 июля 15:14
автор: Виктор Шарафудинов

Бывший гонщик «Уильямса» Дзанарди перенес четвертую операцию

Итальянец получил тяжелые травмы головы в соревнованиях на велосипеде с ручным приводом.

Бывший пилот нескольких команд «Формулы» и двукратный чемпион «Индикара» Алессандро Дзанарди перенес четвертую операцию после аварии.

Очередное хирургическое вмешательство провели в отделении нейрохирургии в одной из больниц Милана. Autosport сообщает, что 53-летний спортсмен находится в стабильном состоянии.

«Клинические и рентгенологические тесты подтверждают успешный результат процедур лечения, и текущее клиническое состояние пациента, который все еще находится в больнице в отделении нейрохирургии и интенсивной терапии, остается стабильным», – сообщили итальянские врачи.

19 июня во время соревнований в гонках на велосипедах с ручным приводом Дзанарди врезался в грузовик и получил травмы лица и головы.

На минувшей неделе Алессандро перевели в реабилитационный центр в коммуне Коста-Мазнага, а 24 июля было объявлено, что его доставили в реанимационное отделение больницы в Милане из-за осложнений.

В 2001 году итальянец потерял обе ноги в результате гоночной аварии на трассе «Лаузитцринг» в Германии.

В 2012 и 2016 годах Дзанарди выиграл три золотые медали на Параолимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро в соревнованиях на велосипедах с ручным приводом.

источник: Autosport
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Бывший гонщик «Уильямса» Дзанарди перенес четвертую операцию
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