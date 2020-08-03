Феттель - о Гран-при Великобритании: Моя уверенность в себе упала

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвел итоги «Гран-при Великобритании».

«Это была очень сложная гонка. Многие из тех, кто находился позади меня, были быстрее и смогли пройти меня, так как я изо всех сил пытался найти сцепление на этой машине. У меня не было необходимого темпа, и поэтому моя уверенность в себе упала. Я изо всех сил пытаюсь почувствовать машину, и каждый раз, когда я пытаюсь атаковать, я теряю ее», — цитирует Феттеля официальный сайт команды.

Напомним, четырехкратный чемпион мира завершил гонку на трассе «Сильверстоун» на десятом месте.

После четырех проведенных этапов Феттель набрал 10 очков и занимает 13-е место в зачете пилотов. Его партнер по команде Шарль Леклер - пятый (33).

Добавим, что во всех гонках этого сезона побеждали пилоты «Мерседеса». Трижды это делал Льюис Хэмилтон и один раз - Валттери Боттас.