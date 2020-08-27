Райкконен может уйти из Формулы-1 после завершения нынешнего сезона

Финский пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен признался, что пока еще не принял решения о том, будет ли он выступать в Формуле-1 в следующем году.

«Я пока не решил, – цитирует слова 40-летнего Райкконена The Race. – Могу ли я уйти в другую команду? Сложно сказать. Сначала мне нужно решить, что делать дальше, а затем посмотрим. Естественно, на решение влияет форма команды, я хотел бы находиться в лучшей позиции, сражаться за очки, но, если честно, то когда начинаешь сезон, ты не знаешь, что будет дальше. Для меня гораздо важнее общая картина.

Семья превыше всего, дети растут. В этом году я смог больше времени провести дома, и это здорово. Такие вещи серьезно влияют на решение о будущем. В какой-то момент просто хочется находиться дома и заниматься другими делами».

В шести гонках нынешнего сезона Райкконен не набрал ни одного очка. Пока его лучший результат – 11-е место на Гран-при Штирии.