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27 августа 18:54
автор: Виктор Шарафудинов

Райкконен может уйти из Формулы-1 после завершения нынешнего сезона

Чемпион мира 2007 года в нынешнем сезона пока не набрал ни одного матча.

Финский пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен признался, что пока еще не принял решения о том, будет ли он выступать в Формуле-1 в следующем году.

«Я пока не решил, – цитирует слова 40-летнего Райкконена The Race. – Могу ли я уйти в другую команду? Сложно сказать. Сначала мне нужно решить, что делать дальше, а затем посмотрим. Естественно, на решение влияет форма команды, я хотел бы находиться в лучшей позиции, сражаться за очки, но, если честно, то когда начинаешь сезон, ты не знаешь, что будет дальше. Для меня гораздо важнее общая картина.

Семья превыше всего, дети растут. В этом году я смог больше времени провести дома, и это здорово. Такие вещи серьезно влияют на решение о будущем. В какой-то момент просто хочется находиться дома и заниматься другими делами».

В шести гонках нынешнего сезона Райкконен не набрал ни одного очка. Пока его лучший результат – 11-е место на Гран-при Штирии.

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Райкконен может уйти из Формулы-1 после завершения нынешнего сезона
Чемпион мира 2007 года в нынешнем сезона пока не набрал ни одного матча.
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