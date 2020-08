Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Бельгии».

Следом за британцем расположились Эстебан Окон (»Рено») и «Ландо Норрис» (»Макларен»).

🏁 FP3 CLASSIFICATION 🏁@LewisHamilton finishes in P1, ahead of @OconEsteban and @LandoNorris #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/CODziPPVDF